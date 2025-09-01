Încep concertele din cadrul proiectului „Grădini muzicale” – eveniment inedit, care potențează cultura în cadru natural prin muzică, teatru și video art



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 3 – 7 septembrie 2025, în cadrul proiectului „Grădini Muzicale”, va avea loc o serie de concerte de muzică clasică, într-o fuziune cu genul muzicii pop și cu muzică din perioada interbelică, teatru și video art. Totul se va desfășura în spații neconvenționale, în aer liber, după cum urmează: Rădăuți – Parcul Central, Grădina EGGER, Marginea – Amfiteatru, Horodnic de Jos – Grădina Colecției Etnografice „Felicia și Dionizie Olenici” și Horodnic de Sus – Grădina Voievozilor.

Prezența unui concept interdisciplinar în locuri atipice, într-un cadru natural, prin intermediul a cinci concerte realizate în fuziune cu teatru și video art, aduc în atenție formații muzicale prezente în premieră în zonă – Ansamblul de Muzică Barocă Enérgeia, Diamond Quartett, Valentin Albeșteanu & Miruna Ionescu & Taraf de oraș, Iana Novac & Cvartetul Liric & Marius Sireteanu, NSCo Ensemble, momente dramaturgice susținute de actrița Clara Popadiuc și video art semnat de Cristina Bodnărescu.

„Casa de Cultură din Rădăuți vine în fața publicului, de această dată, cu un eveniment inedit, o îmbinare de mai multe arte. Concertele din cadrul proiectului Grădini muzicale vor avea loc în spații neconvenționale, în mijlocul naturii și al comunității, care pentru noi, înseamnă eforturi în plus pentru o bună organizare. Le reamintesc celor care doresc să participe că, pentru a avea o experiență cât mai plăcută, este necesar să facă rezervare, realizată până în data de 2 septembrie, fie la numărul de telefon 0787559112, fie accesând link-ul

https://forms.gle/3kuzRLjrRntTHcALA. Vă așteptăm și vă mulțumim!” – Ovidiu Foca, manager Casa de Cultură Rădăuți.

Program:

Povești nemuritoare – Diamond Quartet

Grădina Voievozilor Horodnic de Sus, 3 septembrie 2025, ora 20:00

Pasiune – Iana NOVAC & Cvartet Liric& Marius SIRETEANU

Parcul Central Rădăuți, 4 septembrie 2025, ora 20:00

Cântece de lume – NSCo Ensemble – Ovidiu FOCA – voce, Andrei Mihail RADU – vioară, Corina RĂDUCANU & Eugen DUMITRESCU – pian la patru mâini

Grădina Colecției Etnografice Felicia și Dionizie Olenici Horodnic de Jos, 5 septembrie 2025, ora 20:00

Baroc…ABC – Ansamblul Enérgeia – Andrei Mihail RADU – vioară, Emin CURTGEAFAR – oboi, Raluca Maria CONSTANTIN – vioară, Constantin BORODIN – violoncel, Andrieș CIGULEA – violă, Abel CHIRCĂ – vioară; Nicolae DOBROVICESCU – vioară, Ionuț CRISTEA – contrabas

Grădina EGGER, 6 septembrie 2025, ora 20:00

Poveste de odinioară – Miruna IONESCU&Valentin ALBEȘTEANU și Taraful de oraș

Amfiteatrul Marginea, 7 septembrie 2025, ora 20:00