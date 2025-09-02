Peste 550 de candidați sunt înscriși la Concursul județean de suplinire calificată și necalificată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin compartimentul Resurse Umane, organizează marți, 2 septembrie 2025, Concursul județean de suplinire calificată și necalificată, găzduit de Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava.

La concurs s-au înscris un total de 558 de candidați: 255 pentru suplinirea calificată și 303 pentru suplinirea necalificată.

Aceștia vor susține probele de evaluare în vederea ocupării posturilor disponibile în unitățile de învățământ din județ.

Rezultatele concursului vor fi afișate astăzi, 2 septembrie 2025, la sediul Colegiului Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava.

Ulterior, ședințele publice de repartizare a posturilor vor avea loc în zilele de 4 și 5 septembrie 2025, la Liceul cu Program Sportiv Suceava.