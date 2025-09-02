Proiect medical pilot inovator la Stroiești: Consultații de specialitate și analize la îndemâna comunității



Primăria Comunei Stroiești lansează un proiect medical pilot unic în regiune, menit să faciliteze accesul locuitorilor la consultații de specialitate și analize medicale direct în localitate.

Inițiativa, coordonată de dr. Mihai Crețeanu jr., își propune să aducă servicii medicale moderne mai aproape de oameni, reducând necesitatea deplasărilor pentru îngrijiri de specialitate.

Inaugurarea oficială a proiectului va avea loc joi, 4 septembrie 2025, de la ora 13:30, la Centrul Medical din Stroiești. Evenimentul, deschis tuturor membrilor comunității va debuta cu o slujbă de binecuvântare oficiată de un sobor de preoți.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Clinica Intercardiodiab (ICD) Suceava și Rețeaua de sănătate Regina Maria.

Coordonarea locală va fi asigurată de dr. Shamim Khan, medic de familie originar din India, care s-a integrat cu căldură în comunitatea din Stroiești. Acesta va identifica nevoile medicale ale pacienților și va facilita accesul la specialiști în cardiologie, diabet și boli metabolice, imagistică (ecografie) și neurologie, care vor oferi consultații direct în comună.„Medicina, pentru mine, înseamnă grijă și apropiere de oameni; fiecare pacient trebuie să simtă că are un medic aproape, care îl ascultă și îl sprijină,” a declarat dr. Shamim Khan

.„Acest proiect reprezintă un pas esențial pentru sănătatea comunității noastre. Ne dorim să aducem medicina de calitate acolo unde oamenii trăiesc, oferind servicii la standarde înalte. Sănătatea nu are granițe, iar împreună putem crea un model de succes,” a subliniat dr. Mihai Crețeanu jr.

Proiectul include și un punct de recoltare analize, sporind accesibilitatea la diagnosticare.