USV sprijină studenții din Suceava și Neamț afectați de inundații cu un pachet financiar de până la 10.000 lei

Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a aprobat un pachet financiar destinat studenților originari din județele Suceava și Neamț, care au fost afectați de inundațiile din acest an.

Inițiativa include burse anuale de până la 10.000 lei pentru fiecare student eligibil, menite să acopere cheltuieli esențiale pentru continuarea studiilor. Pachetul financiar poate fi utilizat pentru cazare, masă și alte costuri legate de studiile universitare în anul academic 2025–2026.

În acest scop, Consiliul de Administrație al USV a modificat Regulamentul cadru privind acordarea burselor și altor forme de sprijin, aprobat ulterior de Senat.

Astfel, studenții aflați în situații de risc pot beneficia de două tipuri de stimulente financiare:

Stimulent tip 1: până la 2.000 lei/semestru pentru plata cazării în căminele studențești, acordat ca plată unică sau eșalonat lunar.

Stimulent tip 2: până la 3.000 lei/semestru pentru masă sau acoperirea taxelor și tarifelor universitare, disponibil tot ca plată unică sau eșalonat lunar.

Pentru a susține suplimentar studenții afectați, USV încurajează donațiile către Fundația Universitară „Ștefan cel Mare” (CIF: 50354136), în următoarele conturi:

LEI: RO75RNCB0234179388230001

EURO: RO48RNCB0234179388230002 (RNCBROBU)

USD: RO21RNCB0234179388230003 (RNCBROBU)