Studenții se alătură revoltei sindicatelor din educație în 8 septembrie 2025: Anul școlar și cel universitar nu pot începe așa

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își exprimă solidaritatea cu federațiile sindicale din educație – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” – și anunță participarea la protestul din 8 septembrie 2025, organizat în fața sediului Guvernului României, începând cu ora 9:00, urmat de un marș către Palatul Cotroceni.

ANOSR face apel la toți studenții să se alăture acestei acțiuni pentru a contesta măsurile de austeritate impuse prin Legea nr. 141/2025, care afectează grav sistemul de învățământ. ANOSR critică lipsa de dialog și ignorarea solicitărilor formulate de studenți, profesori și elevi, în ciuda numeroaselor dezbateri, poziții publice și proteste, inclusiv campania EDU•CUT desfășurată la Timișoara între 14-20 august 2025.

În cadrul dezbaterii din 19 august, la care a participat și Ministrul Educației, studenții au semnalat impactul negativ al măsurilor de austeritate asupra calității și echității educației, fără a primi un răspuns concret din partea autorităților.

Printre revendicările ANOSR se numără:

Revenirea la alocarea fondului de burse pe durata întregului an calendaristic (12 luni);

Creșterea procentului din salariul minim net pentru calcularea fondului de burse de la 10% la 17,5%;

Reintroducerea dreptului studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fonduri publice;

Diversificarea formelor de sprijin pentru studenți din veniturile proprii ale universităților;

Creșterea contribuției universităților la fondul de burse, în special pentru bursele sociale;

Abrogarea prevederilor OUG nr. 156/2024 care limitează facilitățile pentru transportul feroviar al studenților.

ANOSR susține și solicitările federațiilor sindicale și ale elevilor, subliniind necesitatea urgentă de a răspunde cerințelor celor afectați direct. „Educația trebuie tratată ca o investiție în viitorul țării, nu ca o povară. Cerem decidenților un răspuns ferm și măsuri concrete pentru a opri aceste decizii injuste,” a declarat un reprezentant ANOSR.