Masa rotundă aniversară la Siret: 25 de ani de cooperare în Euroregiunea „Prutul de Sus”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Suceava, în colaborare cu Fundația de Caritate „Resurse și Inițiative Publice” din Cernăuți și cu sprijinul Primăriei Orașului Siret, organizează o masă rotundă specială pentru a marca 25 de ani de la înființarea Euroregiunii „Prutul de Sus”.

Evenimentul va avea loc vineri, 19 septembrie 2025, între orele 11:00 și 15:00, la Parcul Științific și Tehnologic East European Border Siret.

Euroregiunea „Prutul de Sus” a fost, timp de peste două decenii, un pilon esențial al cooperării transfrontaliere, consolidând legăturile dintre comunitățile din România, Ucraina și Republica Moldova. Aniversarea a 25 de ani reprezintă o ocazie de a celebra realizările comune și de a contura perspectivele de viitor într-un context regional dinamic. Masa rotundă va reuni reprezentanți ai autorităților publice, corpului diplomatic, experți, cadre universitare și membri ai societății civile din cele trei țări.

Evenimentul va include paneluri tematice ce vor aborda: istoricul și contribuția administrațiilor regionale fondatoare, dezvoltarea regională și tendințele actuale, educația și inovația ca piloni ai competențelor viitorului, precum și dimensiunea economică a cooperării transfrontaliere, cu participarea camerelor de comerț și industrie din România, Ucraina și Republica Moldova.

Euroregiunea Prutul de Sus este o organizație de cooperare transfrontalieră creată în 2000 între România, Republica Moldova și Ucraina pentru a promova dezvoltarea economică, socială și culturală în regiunile de graniță. Printre membrii săi se numără județele Botoșani și Suceava din România, regiunea Cernăuți din Ucraina, precum și municipiul Bălți și raioanele Briceni și Edineț din Republica Moldova.