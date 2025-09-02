„Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”. Salvați Copiii lansează o campanie pentru conștientizarea riscurilor distribuirii conținutului explicit cu minori



Organizația Salvați Copiii România a lansat campania „Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”, menită să atragă atenția asupra riscurilor și consecințelor devastatoare ale distribuirii imaginilor explicite cu minori.

Campania vine în contextul unei creșteri alarmante a cazurilor de materiale cu abuzuri asupra copiilor (CSAM), raportate în mediul online.

În primele șapte luni ale anului 2025, linia de raportare esc_abuz a procesat 16.212 materiale CSAM, dintre care 84% au fost generate chiar de minori, în special fete (99%), adesea sub influența manipulării sau șantajului emoțional.

Povestea Andreei, o mamă de 40 de ani, ilustrează impactul profund al acestui fenomen: „Fetița mea de 13 ani era retrasă, tăcută, nu mai ieșea din casă. Într-o seară, a izbucnit în plâns și mi-a spus că un coleg a convins-o să-i trimită o poză personală, care apoi a ajuns pe grupuri și la alți colegi. Nu mai voia să meargă la școală. Eram disperată, nu știam ce să fac.”

Campania promovează raportarea anonimă a conținutului explicit pe platforma www.oradenet.ro și subliniază responsabilitatea fiecăruia în oprirea distribuirii acestor imagini.

Un clip video adresat adolescenților, disponibil la https://youtu.be/rVYabh6Tro4, prezintă o adolescentă care răspunde inteligent și curajos unei cereri de acest tip, oferind un model de putere și prevenție, nu de victimizare.

„O fotografie distribuită fără consimțământ poate fi o formă de abuz care lasă urme adânci în viața unui copil, de la teamă, rușine, chiar la anxietate și pierderea încrederii în ceilalți. Prin această campanie de conștientizare îi îndemnăm pe copii și adolescenți să se gândească la consecințe înainte de a da mai departe o poză intimă. Un gest care aparent pare minor poate, în realitate, să zdruncine echilibrul emoțional al copilului pe termen lung,” a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Pe lângă acțiunile din social media, campania include materiale educaționale pentru părinți, profesori și adolescenți, disponibile pe www.oradenet.ro, și încurajează raportarea abuzurilor.

Datele din 2025 arată o creștere a apelurilor la linia de consiliere Ora de Net, cu 1001 solicitări în primele șase luni, adolescenții cerând sprijin pentru cyberbullying, identitate online sau ștergerea imaginilor compromițătoare.

„Fiica mea se închide în cameră cu telefonul și refuză să vorbească. Îi spun că vreau să știu ce se întâmplă, dar strigă să o las în pace,” mărturisește Ioana, o mamă de 39 de ani.

Profesorii confirmă: „Elevii sunt obosiți, evită contactul vizual, izbucnesc din senin. Adolescenții ascund frici pe care nu le împărtășesc nimănui.”

Campania subliniază că responsabilitatea nu aparține doar celui care trimite o imagine, ci și celor care aleg să o distribuie, iar Salvați Copiii îndeamnă adolescenții să oprească acest lanț al abuzului și să acționeze inteligent și subliniază că dacă o imagine nu e de pus în ramă, nu e de dat mai departe.