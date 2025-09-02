Deputatul de Suceava Petru Negrea trage un semnal de alarmă: Zeci de familii de foști mineri din Crucea și Ostra riscă să rămână fără locuințe în prag de iarnă



Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, a lansat un apel public urgent, denunțând situația dramatică a zeci de familii de foști mineri sau urmași ai acestora din localitățile Crucea și Ostra.

Acestea riscă să fie evacuate din apartamentele de serviciu în care locuiesc de zeci de ani, după ce Compania Națională a Uraniului (CNU), aflată în insolvență, a scos la licitație publică 71 de astfel de locuințe.

Anunțul a fost făcut pe ultima sută de metri, pe 28 august, cu prima licitație programată pentru 18 septembrie, lăsând chiriașii în imposibilitatea de a-și exercita dreptul de preemțiune și obligându-i să achite integral prețul în doar 30 de zile.

Potrivit declarației deputatului Negrea, aceste familii, formate din oameni simpli care au muncit o viață întreagă în condiții grele pentru a asigura energie României, au investit personal în întreținerea și modernizarea imobilelor.

„Această situație este o rușine națională! Minerii din Crucea și Ostra au muncit în condiții grele, și-au sacrificat sănătatea și viața pentru ca România să aibă energie. Nu merită să fie tratați cu dispreț și cinism, scoțându-li-se casele la mezat ca niște bunuri fără suflet”, a subliniat Negrea în mesajul său public.

Compania Națională a Uraniului, unicul producător local de uraniu și parte a patrimoniului Ministerului Energiei, a intrat în insolvență în decembrie 2021, după ani de pierderi financiare cauzate de închiderea minei de la Crucea-Botușana în 2021, din cauza epuizării zăcământului și a costurilor ridicate de extracție.

Deși compania a beneficiat de ajutoare de stat și a primit împrumuturi pentru salvare, situația sa economică precară a dus la decizia administratorului judiciar de a vinde active, inclusiv aceste apartamente de serviciu.

Localitățile Crucea și Ostra, situate în zona minieră a județului Suceava, au fost grav afectate de închiderea exploatării, care a dus la disponibilizări masive și probleme sociale majore, așa cum au semnalat anterior lideri locali precum senatorul PSD Ioan Stan în 2020.

Deputatul Negrea a adresat un apel direct Prim-ministrului Ilie Bolojan și Ministrului Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, solicitând intervenție imediată pentru a preveni o criză socială în prag de iarnă. Printre măsurile propuse se numără:

Suspendarea imediată a licitației programate pentru 18 septembrie;

Acordarea dreptului de preemțiune chiriașilor, pentru a-și putea cumpăra locuințele în condiții echitabile;

Identificarea de soluții de sprijin, precum credite garantate de stat sau posibilitatea achitării în rate pe o perioadă rezonabilă, pentru a evita evacuările.

„În contextul economic extrem de dificil prin care trece România, cu scumpiri galopante, facturi împovărătoare și un nivel de trai tot mai greu de suportat, a expune 71 de familii riscului de a rămâne pe drumuri, chiar în pragul iernii, reprezintă un act de iresponsabilitate și o dovadă de nepăsare crasă. Cu atât mai grav este faptul că majoritatea acestor familii sunt cazuri sociale, oameni aflați deja la limita supraviețuirii, pe care statul român îi condamnă, prin actuala formă a licitației de vânzare, să rămână fără adăpost și fără nicio perspectivă de viitor”, a mai declarat deputatul Negrea.

Această situație vine în contextul în care CNU a fost supusă unor transformări majore în ultimii ani, inclusiv vânzări de active în 2023 pentru a acoperi datoriile, iar regiunea Suceava se confruntă cu provocări economice persistente după închiderea minei.

Deputatul AUR, cunoscut pentru pozițiile sale ferme privind protecția socială și economică a românilor, a subliniat că statul are obligația morală și legală de a proteja aceste familii, care au contribuit decisiv la securitatea energetică națională.