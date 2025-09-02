Reducerea posturilor ocupate în administrația locală din Suceava: Simulare guvernamentală prevede desființarea a 627 de posturi, afectând 48 de localități



În cadrul analizei publicate de Guvernul României privind personalul din administrațiile locale, județul Suceava se confruntă cu o reducere simulată de 13% a posturilor ocupate, conform datelor raportate de prefecturi în prima jumătate a anului 2025.

Aceasta face parte dintr-o simulare națională care vizează diminuarea cu 10% a posturilor ocupate la nivelul întregii țări, în contextul reformei administrative menite să optimizeze cheltuielile publice.

În Suceava, această măsură ar duce la desființarea a 627 de posturi din totalul de 5.015 ocupate, afectând 48 de unități administrativ-teritoriale (UAT), reprezentând 42% din cele 114 UAT-uri ale județului.

Conform datelor guvernamentale, județul Suceava are un total de 7.042 posturi aprobate în organigramele primăriilor și Consiliului Județean, calculate conform O.U.G. nr. 63/2010, în funcție de populația de circa 634.000 de locuitori (INS, 2024).

Dintre acestea, doar 5.015 posturi sunt ocupate, ceea ce indică un grad de neocupare de aproximativ 29%, ușor sub media națională de 32%.

Simularea reducerii cu 10% la nivel național se traduce în Suceava printr-o scădere de 13% a posturilor ocupate, ducând la un total de 4.736 posturi după aplicarea măsurii.

Aceasta plasează Suceava printre județele cu reduceri peste medie, comparativ cu Bihor (2%), Satu Mare (8%) sau Alba (11%), dar sub Cluj (8%) sau Sălaj (16%).

Reducerea vizează în principal posturile din organigramele primăriilor și poliției locale, fără a afecta pozițiile esențiale, cum ar fi cele pentru evidența populației, șoferii de microbuze școlare sau gestionarea fondurilor europene.

În Suceava, cele 48 de UAT-uri afectate includ atât comune rurale, cât și municipii precum Suceava, Rădăuți sau Vatra Dornei, unde organigramele variază semnificativ.

De exemplu, în municipiul Suceava, cu un maxim de 500-600 posturi aprobate, reducerea ar putea afecta aproximativ 60-80 de posturi ocupate, în funcție de gradul actual de ocupare.

La nivel național, simularea prevede reduceri variabile între județe, de la 2% în Bihor la 16% în Sălaj, reflectând diferențe în organizarea administrativă și gradul de ocupare a posturilor.

Reducerea a 627 de posturi ar genera economii estimate la 8-10 milioane lei anual, conform calculelor bazate pe salariul mediu în administrația locală, dar ridică întrebări privind capacitatea UAT-urilor rurale de a menține servicii esențiale.

Guvernul, prin vocea premierului Ilie Bolojan, subliniază că reducerea vizează în principal posturile vacante sau neînființate, dar în Suceava, unde 42% din UAT-uri sunt afectate, impactul asupra personalului existent ar putea genera tensiuni. Sindicatele din administrație, precum FNSA, au avertizat că disponibilizările riscă să afecteze funcționarea primăriilor mici, mai ales în zonele rurale din Suceava, unde personalul este deja subdimensionat. Pe de altă parte, analiza guvernamentală încurajează UAT-urile să-și reevalueze organigramele, comparându-le cu alte localități similare, pentru a elimina ineficiențele.Următorii pași

Reducerea simulată face parte din pachetul mai larg de reformă administrativă, care include și ajustări la poliția locală (de la 1 post la 1.000 locuitori la 1 la 1.200) și desființarea cabinetelor de consilieri ai viceprimarilor.