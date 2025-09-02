Incendiu în cartierul Burdujeni din Suceava: Construcție modulară și un autoturism afectate



Un incendiu violent a izbucnit astăzi în cartierul Burdujeni din municipiul Suceava, afectând o construcție modulară și un autoturism din apropiere.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au intervenit prompt cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la construcția modulară, extinzându-se rapid și la un autoturism parcat în vecinătate.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii lucrează în continuare pentru lichidarea completă a acestuia.

Din fericire, nu au fost raportate victime. Proprietara construcției modulare a suferit un atac de panică și este în prezent monitorizată de echipajul SMURD B2 la fața locului.

Persoana de sex feminin în vârstă de 61 de ani este transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pe timpul intervenției pompierii militari au salvat un câine care se afla în imediata apropiere a incendiului.

Autoritățile urmează să stabilească cauzele producerii incendiului.