Acțiuni ale polițiștilor pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona căilor ferate în județul Suceava

La data de 1 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Suceava, în colaborare cu Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. Suceava, au organizat o acțiune punctuală pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona trecerilor la nivel cu calea ferată.

În cadrul acesteia, au fost aplicate 66 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 16.150 lei, fiind reținute 5 permise de conducere și 6 certificate de înmatriculare.

Cu sprijinul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din I.P.J. Suceava, au fost desfășurate activități educative, prin care șoferii au fost informați despre riscurile și consecințele nerespectării regulilor de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată. Au fost distribuite și pliante informative în acest sens.

Acțiunea face parte din planul național „Siguranța Transporturilor Feroviare 2025”, coordonat de Direcția de Poliție Transporturi, care vizează reducerea accidentelor rutiere în zonele adiacente căilor ferate și conștientizarea șoferilor asupra riscurilor. De la începutul anului 2025, în județul Suceava au fost înregistrate 9 accidente rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată, soldate doar cu pagube materiale, principalele cauze fiind neatenția șoferilor.



În ultimul timp, administratorul infrastructurii feroviare a demarat proiecte de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată, cum ar fi cele de pe D.J. 208A (Dolhasca-Liteni) și D.N. 29 (ieșirea din Suceava spre Botoșani). Un exemplu notabil este trecerea de pe D.N. 29, la ieșirea din Dumbrăveni, unde au fost instalate semibariere automate, sisteme suplimentare de avertizare, monitorizare video și s-a refăcut planeitatea pasajului. Cu toate acestea, numeroși șoferi continuă să ignore semnalele acustice și luminoase, acroșând uneori semibarierele.



Poliția reamintește că nerespectarea indicatoarelor de oprire la trecerile la nivel cu calea ferată se sancționează cu amenzi de 9-20 puncte (1 punct = 165 lei) și 6 puncte penalizare, iar ignorarea semnalelor luminoase și acustice roșii duce la suspendarea permisului pentru 120 de zile.



De la începutul anului, Serviciul Județean de Poliție Transporturi Suceava a organizat 12 acțiuni similare, aplicând 583 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 183.305 lei. Au fost reținute 37 de permise de conducere, 62 de certificate de înmatriculare și 11 seturi de plăcuțe de înmatriculare, fiind depistați 98 de șoferi care au încălcat regulile la trecerile la nivel cu calea ferată.



Poliția Transporturi Suceava va continua aceste acțiuni pentru a reduce incidentele rutiere în zonele căilor ferate și pentru a spori siguranța traficului.