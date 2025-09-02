Motociclist rănit în accident rutier pe DJ 208A, la ieșirea din Bosanci



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin apel la SNUAU 112 despre un accident rutier produs pe DJ 208A, la ieșirea din localitatea Bosanci, în urma căruia o persoană a fost rănită.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava, împreună cu un tehnician criminalist.

Din primele cercetări, s-a stabilit că, la data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 18:20, a avut loc o coliziune între o motocicletă și un autoturism.

Accidentul s-a produs din cauza faptului că șoferul autoturismului nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga.

În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni traumatice și a fost transportat, în stare conștientă, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, conform art. 196 alin. (2), (3) din Codul Penal, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.