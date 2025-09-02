Înșelăciune prin comandă online: un tânăr din Suceava a primit o cutie goală în loc de telefon

Intră acum și în grupul de
La data de 1 septembrie 2025, ora 15:45, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de un tânăr de 18 ani, din municipiul Suceava, cu privire la o posibilă înșelăciune.
Acesta a declarat că, pe 24 august 2025, a comandat un telefon mobil marca Samsung Galaxy S25 de pe platforma e-Bay, plătind suma de 2.790 lei (echivalentul a 515 euro).
La primirea coletului, pe 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:00, tânărul a constatat că pachetul conținea doar o cutie de carton goală.
Potrivit verificărilor efectuate de poliție, reclamantul a participat la o licitație online pe platforma e-Bay, unde a câștigat oferta pentru telefonul menționat.
Prejudiciul estimat de victimă este de 2.790 lei.
În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune, conform art. 244 alin. (1) din Codul Penal, cercetările fiind în desfășurare pentru identificarea autorului și stabilirea circumstanțelor comiterii faptei.
Intră acum și în grupul de