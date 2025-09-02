14 roboți gigant transformă parcarea de la Iulius Mall Suceava într-un teritoriu fascinant, odată cu expoziția „Transform Robots Alive”



14 roboți gigant s-au instalat în parcarea de la Iulius Mall și îi așteaptă pe suceveni să se bucure de o experiență interactivă specială. „Transform Robots Alive” este o expoziție inedită dedicată pasionaților de robotică și tehnologie, dar și fanilor personajelor din benzile desenate și jocuri video.

Până pe data de 12 octombrie 2025, în parcarea Iulius Mall Suceava, ai ocazia să „faci cunoștință” cu 14 modele de roboți animatronici, care ajung și până la 6 metri înălțime, cunoscuți pentru abilitățile impresionante și puterea cu care au cucerit teritorii SF și atenția fanilor curioși din toată lumea. O serie de activități dedicate celor mici vor face expoziția și mai atractivă: trambulină, paintball, photo corner și un colț creativ de desenat sunt surprizele puse la cale de organizatori.

Ai ocazia să vezi roboți cum sunt: Bronkerson R-264 (Optimus Supreme), un robot de 6 metri, care a captat atenția datorită forței și abilității de a distruge nave spațiale cu blasterul și toporul energetic; Waxanarus R-238, unul dintre cei mai vechi roboți, înarmat cu un arsenal impresionant, inclusiv un tun cu plasmă și un lansator de rachete; Pexiwald R-294, povestitorul neobosit și războinicul curajos. Fiecare robot are o poveste fascinantă, astfel că, spre exemplu, Drambot R-534 este cunoscut pentru rezistența sa și contribuția la construirea unui buncăr subteran, iar alți roboți au „construit” viitorul planetei.

Legenda roboților spune că aceștia au fost „programați” cu milioane de ani în urmă, de un om de știință strălucit, pe vremea unui imperiu fascinant și într-o lume a progresului tehnologic. Populari printre oameni, roboții continuă să fie personaje principale în jocuri video, benzi desenate, filme și desene animate. Prețul unui bilet pentru copii este de 25 de lei, iar adulții vor plăti 30 de lei.

