Comasarea unităților școlare din Vatra Dornei contestată de angajați, părinți, elevi și comunitate. Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei amenințată cu pierderea personalității juridice.

Personalul școlii, părinți și elevi contestă Vatra Dornei, 2 septembrie 2025 – Personalul didactic, auxiliar și nedidactic al Școlii Gimnaziale Nr. 2 din Vatra Dornei, susținut de părinți, elevi și membri ai comunității locale, a adresat o scrisoare deschisă către autorități, contestând vehement decizia de comasare a unităților de învățământ din municipiu, decisă de Consiliul Local Vatra Dornei și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava.

Conform Legii Nr. 141/2025 și Ordinului MEC Nr. 5197/2025, Școala Gimnazială Nr. 2, cu 420 de elevi, urmează să fie absorbită de Școala Gimnazială Nr. 1 (360 elevi), deși ISJ Suceava recomandase ca absorbția să se facă în funcție de numărul mai mare de elevi, ceea ce ar fi favorizat Școala Nr. 2.

De asemenea, grădinițele și creșa din circumscripția școlară a cartierului Unirii au fost realocate către alte unități, lăsând cel mai populat cartier al orașului fără nicio unitate de învățământ cu personalitate juridică.

În scrisoarea adresată Consiliului Local Vatra Dornei, ISJ Suceava, Consiliului Județean Suceava, Prefecturii Suceava, Ministerului Educației și ARACIP, semnatarii denunță lipsa consultării prealabile și nerespectarea principiilor democratice și legislative. Decizia ISJ Nr. 264/18.08.2025 a fost contestată în instanță de 32 de cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic, împreună cu Consiliul Reprezentativ al Părinților, printr-un dosar depus pe 29 august 2025 la Tribunalul Suceava (nr. 2857/86/2025, secția Contencios administrativ și fiscal). Aceștia solicită suspendarea și anularea deciziei, precum și revizuirea comasării pe baza principiului teritorialității, pentru a respecta proximitatea față de domiciliul elevilor.Argumentele Școlii Gimnaziale Nr. 2

Școala Gimnazială Nr. 2, situată în cartierul Unirii, este una dintre cele mai performante unități din Vatra Dornei, beneficiind de: Un proiect POR de peste 1,6 milioane euro pentru extindere și modernizare, în garanție până în ianuarie 2026;

Calificative „Foarte Bune” la evaluările ARACIP din 2012 și 2023;

Infrastructură modernă, inclusiv cabinet psihopedagogic, medical, CEAC, laborator de științe, sală și terenuri de sport, spațiu verde și bibliotecă cu peste 20.000 de volume;

Dotări prin PNRR de peste 150.000 euro;

Promovabilitate de 100%, abandon școlar 0% și toți absolvenții înscriși în învățământul liceal sau profesional;

Cadre didactice calificate, 85% cu gradul I;

Rezultate remarcabile la concursuri și olimpiade județene, naționale și internaționale.

Semnatarii subliniază că absorbția școlii de către o unitate cu mai puțini elevi și realocarea grădinițelor (GPN „Căsuța Poveștilor”, GPN Nr. 8) și a creței către unități mai îndepărtate ignoră nevoile comunității și principiul proximității. „Cartierul Unirii, cel mai dens populat din Vatra Dornei, a rămas fără nicio unitate de învățământ cu personalitate juridică. Aceasta este o decizie discriminatorie, care ne afectează viitorul și încalcă legislația”, se arată în scrisoare.Apel la acțiune

Semnatarii cer autorităților să reconsidere comasarea, păstrând personalitatea juridică a Școlii Gimnaziale Nr. 2 și a unităților din circumscripția sa (GPN „Căsuța Poveștilor”, GPN Nr. 8 și Creșa de Copii).

Aceștia argumentează că decizia nu doar că dezavantajează elevii și părinții, ci și subminează investițiile recente în infrastructură și performanțele educaționale ale școlii.

În contextul reformei fiscale și al reducerilor bugetare impuse de Legea Nr. 141/2025, comunitatea din Vatra Dornei solicită respectarea principiilor echității și transparenței în reorganizarea învățământului.

Scrisoarea a fost transmisă și către mass-media, pentru a atrage atenția asupra impactului deciziei asupra comunității locale.