Adriana Bahmuțeanu, prezentă la o nuntă în Berchișești, încântată de oamenii, obiceiurile și mâncărurile din Bucovina



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cunoscuta prezentatoare si realizatoare de emisiuni TV, Adriana Bahmuțeanu a fost prezentă la Suceava, la o nuntă care a avut loc la Berchișești, la Edis Events iar la final a avut numai cuvinte de laudă despre Suceava, oamenii, obiceiurile si mâncărurile din zonă.



Într-o postare făcută pe o rețea de socializare dna Bahmuțeanu a avut aprecieri și pentru produsele descoperite în periplul său prin județul Suceava la Livada lui Costică.



„Liniște si relaxare in inima Bucovinei! Costica, un tânăr antreprenor, a inceput cu o livada si cu pasiunea pentru gustul bucatelor traditionale! (…) Bravo Costica, uite că se poate! Traditia merge mai departe in Bucovina”, a scris Adriana Bahmuțeanu.



Prezentatoarea TV a fost prezentă, alături de alți peste 500 de invitați la nunta lui Sebastian și Patricia Grămadă.

Printre invitați de seamă s-au numărat teologul Valentin Guia din Cluj Napoca, Cristian Rizescu și Margareta Clipa.

Mitrucă Grămadă, socrul mare, care este și nașul Adrianei Bahmuțeanu a declarat la finalul evenimentului că „nu există bucurie mai mare decât să vezi încântarea de pe chipul mirilor și veselia pe cel al mesenilor, le urez Casă de piatră si fericire cât cuprinde”!