Unificare școli în comuna Marginea: Școala nr. 3 va păstra personalitatea juridică, anunță primarul Gheorghe Lazăr

Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazăr, a anunțat un proiect de unificare a Școlii Gimnaziale nr. 2 și a Școlii Gimnaziale nr. 3, în conformitate cu Legea educației naționale și Legea 141/2025.

Potrivit legislației, școlile cu mai puțin de 500 de elevi nu pot avea personalitate juridică, condiție pe care niciuna dintre cele două unități nu o îndeplinește.

Astfel, primarul a propus, printr-un proiect de Hotărâre de Consiliu Local, ca Școala Gimnazială nr. 3 să își păstreze personalitatea juridică, decizie luată în urma consultărilor cu majoritatea consilierilor locali și în așteptarea avizului Inspectoratului Școlar.

Decizia a ținut cont de faptul că Școala nr. 3 este autorizată ARACIP pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, în timp ce Școala nr. 2 este autorizată doar pentru învățământul primar și gimnazial.

De asemenea, Grădinița cu Program Normal nr. 2 Marginea este arondată Școlii nr. 2. Elevii vor continua să învețe în aceleași spații și cu aceiași profesori, învățători și educatori, fără schimbări în acest sens. Unul dintre directorii celor două școli va prelua funcția de director, iar celălalt va deveni director adjunct, asigurând continuitatea gestionării nevoilor unităților de învățământ.

Asociațiile de părinți vor funcționa separat pentru fiecare unitate, chiar dacă doar una va avea personalitate juridică.

Primarul a subliniat eforturile administrației locale pentru modernizarea unităților de învățământ, cu investiții de aproape 5 milioane de euro din fonduri locale, PNRR și AFM, începând din 2024.

Aceste fonduri au fost folosite pentru modernizarea Liceului, Școlii nr. 2 și Școlii nr. 3, precum și pentru achiziția de mobilier și materiale necesare. „Sperăm ca aceste investiții să nu fie în zadar și, printr-o implicare comună administrație-școală-părinți-biserică, rezultatele să fie superioare în viitor”, a declarat primarul Lazăr.