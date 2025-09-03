Prima zi de școală în municipiul Suceava– Transport local și metropolitan gratuit pentru elevi, părinți, bunici și cadre didactice



Primăria Municipiului Suceava anunță că, în prima zi a noului an școlar, luni, 8 septembrie 2025, transportul public local și metropolitan va fi gratuit pentru toți elevii, părinții, bunicii și cadrele didactice.

Această inițiativă simbolică își propune să încurajeze utilizarea transportului public în această zi specială, marcată de emoția și importanța începerii anului școlar.

„ Educația este piatra de temelie a unei societăți moderne și prospere, iar rolul ei este esențial în dezvoltarea unei țări. Viitorul nostru depinde de formarea tinerelor generații, de munca profesorilor și de implicarea comunității în susținerea procesului educațional”, a declarat primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu.

Primăria urează elevilor mult succes, părinților răbdare și încredere, iar cadrelor didactice recunoștință pentru munca lor esențială în modelarea viitorului.

„ Fiecare început de an școlar este un pas înainte spre cunoaștere, spre progres și spre viitor. Suceava are nevoie de tineri educați, bine pregătiți și încrezători în forțele proprii. Le dorim tuturor un an școlar plin de realizări și reușite!”, a adăugat primarul.

De asemenea, elevii din unitățile de învățământ din Suceava beneficiază de transport gratuit pe întreaga durată a anului școlar, atât pe rutele locale, cât și pe cele metropolitane, în baza abonamentului eliberat de S.C. TPL S.A.