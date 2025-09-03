Finanțiștii cer demnitate: SindFISC anunță proteste pentru recunoașterea profesiei și vor digitalizare accelerată, normarea corectă a muncii și depolitizarea instituțiilor



Într-un context marcat de incertitudini economice, presiuni bugetare și un război prelungit la graniță, Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) lansează un apel către guvernanți pentru redarea demnității profesioniștilor din domeniul fiscal și vamal.

Aceștia, considerați un pilon esențial al statului român, solicită măsuri concrete pentru recunoașterea muncii lor și îmbunătățirea condițiilor de lucru.

„Colectarea taxelor și impozitelor nu este o simplă formalitate, ci o misiune de interes public ce necesită competență, integritate și asumarea riscurilor”, a declarat Nicolae-Liviu Toader, președintele SindFISC.

Organizația, care reprezintă angajații din Ministerul Finanțelor, inclusiv ANAF, DGAF, DGAMC și alte structuri, critică mediatizarea excesivă a cazurilor negative și lipsa comunicării pozitive despre profesionalismul majorității finanțiștilor.

SindFISC propune un set de 10 măsuri, printre care:

Recunoașterea specificului profesiei prin legiferarea Domeniului Finanțe Publice în noua lege a salarizării.

Adoptarea Statutului Finanțistului, prevăzut de OUG 23/2024, dar încă neimplementat.

Finanțare adecvată pentru a elimina situațiile în care angajații plătesc din salariu consumabile sau deplasări de serviciu.

Digitalizare accelerată, normarea corectă a muncii și depolitizarea instituțiilor.

Consolidarea Școlii de Fiscalitate cu buget propriu și introducerea mentoratului.

Recompensarea performanței și crearea unui mecanism salarial motivant.

Pentru a atrage atenția asupra acestor cereri, SindFISC organizează un protest sâmbătă, 27 septembrie, între orele 12:00 și 14:00, în fața sediului Ministerului Finanțelor. „Acțiunile noastre nu vor afecta programul de lucru, fiind organizate în timpul liber al angajaților. Vrem să transmitem un mesaj clar: guvernanți, redați demnitatea finanțiștilor!”, a adăugat Toader.