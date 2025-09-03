Asociația 100% pentru Mediu cere premierului anchetă la Ministerului Mediului pentru reducerea țintei de împădurire cu fonduri din PNRR



Asociația 100% pentru Mediu a solicitat premierului României trimiterea Corpului de Control al Primului-Ministru la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a verifica modul în care a fost redusă ținta de împădurire la 18.000 de hectare, lăsând sute de proiecte fără finanțare.

Cererea vine în contextul unei comunicări defectuoase și al lipsei de transparență în gestionarea fondurilor nerambursabile destinate împăduririlor.

În cadrul unei dezbateri organizate pe 1 septembrie 2025, reprezentanții Ministerului Mediului au descurajat aplicanții să mai depună proiecte, invocând lipsa fondurilor, deși peste 1.700 de proiecte, însumând 30.000 de hectare, sunt deja înregistrate.

Dintre acestea, doar 15.780 de hectare au contracte semnate, iar alte 19.633 de hectare sunt selectate, dar fără finanțare.

Garda Forestieră a aprobat 1.394 de proiecte și mai are în analiză 306, însă ținta redusă la 15.000 de hectare pentru împăduriri propriu-zise (din care 3.000 de hectare sunt reîmpăduriri) lasă aproximativ 800 de aplicanți, majoritatea persoane fizice, fără șanse de finanțare.

„Este inacceptabil ca sute de oameni care au investit în achiziția sau arendarea terenurilor și în proiecte tehnice să fie lăsați fără finanțare din cauza deciziilor netransparente ale Ministerului Mediului. Cerem o anchetă riguroasă și tragerea la răspundere, inclusiv penală, a celor vinovați”, a declarat Ionuț Părăușanu, președintele Asociației 100% pentru Mediu.

Asociația solicită verificarea modului în care a fost stabilită noua țintă de 18.000 de hectare, a comunicării către aplicanți și a posibilei realocări a fondurilor către alte proiecte.

Organizația, care administrează platforma www.primaimpadurire.ro și a sprijinit mii de aplicanți, critică lipsa de predictibilitate și atitudinea abuzivă a autorităților, avertizând că va încuraja persoanele afectate să se adreseze instanțelor.