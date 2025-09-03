Drone rusești detectate noaptea trecută în regiunea Cernăuți: Una a fost neutralizată, fără victime sau pagube



Șapte drone inamice au fost detectate în noaptea trecută în spațiul aerian al regiunii Cernăuți, a anunțat guvernatorul Ruslan Zaparaniuk.

Potrivit acestuia, forțele de apărare antiaeriană au neutralizat una dintre drone în raionul Dnistrovskyi, în timp ce celelalte șase au părăsit limitele regiunii.

Din fericire, atacul nu a provocat victime, răniți sau distrugeri în regiunea Cernăuți, în ciuda intențiilor teroriste ale forțelor ruse îndreptate împotriva populației civile.

„Mulțumesc militarilor din forțele de apărare antiaeriană pentru vigilența și protecția lor continuă”, a declarat Zaparaniuk, subliniind importanța eforturilor lor în asigurarea securității regiunii.Guvernatorul a îndemnat populația să rămână vigilentă și să respecte măsurile de siguranță.

„În cazul declanșării alarmei aeriene, vă rog să vă îndreptați imediat către cel mai apropiat adăpost. Aveți grijă de voi și de cei dragi”, a adăugat acesta.