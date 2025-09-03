IPS Calinic, către un enoriaș care face acuzații și cere explicații publice privind situația din eparhie: Dacă ar veni un înger din cer să vă spună că nu aveți dreptate, nu l-ați crede



Un enoriaș din Arhiepiscopia Sucevei, David Lărgean, a adresat o scrisoare deschisă Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în care critică dur modul în care ierarhul gestionează problemele din eparhie și acuză lipsa de transparență în numirile și promovările clericilor.

În scrisoare, publicată în rubrica „Răspunsul Ierarhului” de pe site-ul Arhiepiscopiei, Lărgean reproșează IPS Calinic aroganța răspunsurilor oferite altor credincioși în legătură cu recentele scandaluri din BOR, în special cele legate de presupuse cazuri de sodomie și simonie în rândul clerului.

Acesta pune sub semnul întrebării procesul de verificare a monahilor care intră în eparhie, sugerând că „recomandările canonice” ar putea fi doar o formalitate pentru a transfera persoane problematice din alte eparhii.

„Cum ajung toți sodomiții stareți, egumeni sau episcopi?”, întreabă credinciosul, făcând referire la cazul fostului episcop de Huși și la alte presupuse nereguli.

Mai mult, Lărgean acuză existența unor „jocuri de culise” în Sfântul Sinod, susținând că alegerile ierarhilor sunt prestabilite, iar votul secret este doar „praf în ochi”.

El povestește că un stareț dintr-o mănăstire mică din județul Suceava i-ar fi mărturisit că i s-a propus să devină episcop în schimbul unei sume de bani, ofertă pe care a refuzat-o.

Credinciosul critică și lipsa clericilor ortodocși la marșurile „anti-sodomie” din România, comparând situația cu cea din Grecia, Serbia sau Rusia, unde preoți și ierarhi participă la astfel de evenimente.

„Vrem o biserică curățată de lupii care o lovesc din interior prin ecumenism, sodomie și simonie. Toleranța față de aceste probleme și lipsa de acțiune a ierarhilor ne fac să vorbim public, pentru că doar scandalurile din presă mai aduc schimbări”, a scris Lărgean.

El contestă și afirmațiile IPS Calinic privind scăderea numărului de sectanți în Suceava, îndemnându-l pe ierarh să iasă „pe jos prin oraș” pentru a observa realitatea.

În răspunsul său, IPS Calinic a evitat să abordeze direct acuzațiile, declarând că un dialog „față în față, cu actele doveditoare pe masă”, ar fi singura cale de a clarifica situația.

„Se pare că dacă ar veni un înger din cer să vă spună că nu aveți dreptate, nu l-ați crede”, a scris ierarhul, adăugând că parcurge „numeroși kilometri” prin eparhie, contrar acuzațiilor că ar sta în birou.

Răspunsul s-a încheiat cu urări de „pace și liniște sufletească”.