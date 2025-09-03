Percheziții DNA în nouă județe între care și Suceava într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de euro



Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, miercuri dimineață, 47 de percheziții domiciliare în București și opt județe din țară, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro (aproximativ 90 de milioane de lei).

Acțiunea ar viza persoane fizice și societăți comerciale suspectate de o schemă complexă de sustragere a TVA prin vânzări succesive de mașini de lux, conform surselor judiciare citate de G4Media și Info Sud-Est.

Perchezițiile au loc în București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov, fiind coordonate de structura centrală a DNA.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că dosarul implică un grup de firme active în domeniul leasingului auto, sub brandul Leasing Imobiliare (parte a Rombrac Automobile SRL), controlat de omul de afaceri gălățean Gigi Bracaci, un nume cunoscut în piața auto din România, cu sedii în mai multe județe și o activitate de peste 10 ani în vânzări de autovehicule rulate.

Potrivit informațiilor furnizate de procurori, schema infracțională ar fi constat în vânzări repetate de mașini de lux fără plata TVA.

O firmă din grup, controlată prin interpuși (proxy), era folosită pentru a „absorbi” obligația fiscală, dar ulterior era declarată în insolvență, evitând astfel plata taxei către stat.

Ancheta se concentrează pe perioada recentă, iar procurorii vor ridica documente și probe pentru a stabili exact amploarea prejudiciului și rolul fiecărui suspect.

Gigi Bracaci, proprietarul principal al grupului, nu a comentat deocamdată acuzațiile, iar reprezentanții companiei nu au răspuns solicitărilor de presă.

DNA nu a emis un comunicat oficial până la ora transmiterii știrii, dar surse judiciare subliniază că acțiunea face parte dintr-o serie de investigații privind evaziunea fiscală în sectorul auto, un domeniu vulnerabil la astfel de practici.