CSU Suceava, reprezentată de patru echipe în Campionatele Naționale de Handbal Juniori 2025-2026

Federația Română de Handbal a anunțat componența Campionatelor Naționale de Juniori 1, 2 și 3 pentru sezonul 2025-2026, iar CSU Suceava va participa cu patru formații, consolidându-și poziția de forță în handbalul juvenil românesc.

După un sezon 2024-2025 de succes, în care a cucerit titlurile naționale la Juniori 1, 3 și 4 și a obținut locul IV la Juniori 2, clubul sucevean își propune noi performanțe.

Juniori 1: Seria A, start pe 21 septembrie

La categoria Juniori 1, campionatul reunește 47 de echipe, împărțite în patru serii. CSU Suceava, pregătită de antrenorul Vasile Boca, va concura în Seria A alături de HC Buzău, Arrubium Măcin, LPS Piatra Neamț, LPS I.B. Soter Buzău, LPS Vaslui, OK Sport Onești, CSȘ Odorheiu Secuiesc, LPS Focșani, LPS Suceava și CSȘ Galați. Prima etapă este programată pentru 21 septembrie 2025, iar turneele decisive vor avea loc în primăvara anului viitor: Turneul Semifinal între 24 și 26 aprilie 2026, iar Turneul Final între 6 și 10 mai 2026.

Juniori 2: Opt serii, CSU Suceava în Seria A

La Juniori 2, competiția include 62 de echipe, repartizate în opt serii. Echipa CSU Suceava, antrenată de Ioan Tcaciuc, va evolua în Seria A, alături de LPS Piatra Neamț, LPS Iași, LPS Roman, LPS Vaslui, LPS Suceava, LPS Botoșani și CSȘ Bacău. Startul campionatului va fi dat pe 20 septembrie 2025, cu Turneul Semifinal programat pentru 1-3 mai 2026 și Turneul Final între 3 și 7 iunie 2026.

Juniori 3: CSU Suceava, cu două echipe în Seria A

La categoria Juniori 3, unde sunt înscrise 69 de echipe în opt serii, CSU Suceava va fi reprezentată de două formații în Seria A. CSU Suceava A, sub conducerea lui Andrei Olariu, și CSU Suceava B, formată din Juniori 4 și antrenată de Emi Huțuleac, vor concura alături de CS Orășenesc Buhuși, ACS Vicov Elite, LPS Iași, LPS Roman, LPS Vaslui, LPS Suceava, LPS Botoșani și ACS Preventis Iași. Sezonul începe pe 21 septembrie 2025, cu Turneul Semifinal programat pentru 8-10 mai 2026 și Turneul Final între 27 și 31 mai 2026.

Cu un palmares impresionant în sezonul precedent, CSU Suceava își propune să continue tradiția de succes, bazându-se pe o combinație de experiență și tinere talente. Antrenorii clubului au subliniat importanța pregătirii riguroase pentru a menține nivelul ridicat al performanțelor.