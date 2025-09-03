Tânăr rănit după ce s-a răsturnat cu un ATV în Dărmănești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident soldat cu rănirea unei persoane a avut loc marți, 2 septembrie 2025, în satul Dărmănești.

Potrivit datelor din anchetă, incidentul, sesizat la ora 20:35, s-a produs pe un câmp din apropierea localității, în jurul orei 20:20, când un tânăr care conducea un ATV a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat.

Victima, care acuza dureri la nivelul piciorului drept, a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava.

Diagnosticul preliminar stabilit de medici include traumatism toracic și fractură de femur.

Testul cu aparatul alcooltest efectuat conducătorului ATV-ului a indicat un rezultat negativ.

Poliția a constatat că incidentul nu întrunește elementele unui accident rutier în sensul legii. Persoana rănită a declarat, printr-un proces-verbal, că nu dorește să formuleze plângere pentru vătămare corporală din culpă, astfel încât cazul nu va avea urmări penale.