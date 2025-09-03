Expoziție Gabriela și Ion Drăghici la Muzeul Național al Bucovinei



Muzeul Național al Bucovinei invită publicul, marți, 9 septembrie 2025, ora 13, la Muzeul de Istorie din Suceava, la vernisajul expoziției artiștilor plastici Gabriela și Ion Drăghici, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din București. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Expoziția propune publicului o selecție amplă de lucrări realizate în tehnici variate – tapiserie, acuarelă, grafică și pictură – și abordează teme diverse: peisajul, natura statică cu flori, studii după elemente din natură (ciuperci, melci, fluturi, scoici purtate de valuri, copaci uscați), peisaje rurale, studii de cai, compoziții de inspirație mitologică și altele. Diversitatea tehnicilor și a subiectelor face ca expoziția să ofere o experiență vizuală bogată și accesibilă tuturor vizitatorilor.

Gabriela Drăghici (n. 15 decembrie 1959, Frăsinet, jud. Teleorman) este absolventă a Liceului de Artă „Nicolae Tonitza” din București și a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secția tapiserie (promoția 1984), unde a studiat sub îndrumarea profesorilor Alexandru Cumpătă și Geta Vasiliu-Pațurcă. Din 1984, participă la numeroase expoziții naționale și internaționale, personale și colective, și a realizat lucrări de artă monumentală și restaurare. Lucrările sale se regăsesc în colecții de stat și particulare din România, Canada, Germania, Italia, Polonia, Belgia, Franța, Israel, Liban, Suedia, Austria, Olanda și Marea Britanie.

Ion Drăghici (n. 13 aprilie 1959, Techirghiol, jud. Constanța) a absolvit Liceul de Artă din Constanța și Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, promoția 1984. Din același an, expune constant în țară și peste hotare, în expoziții personale, colective, municipale, bienale și republicane. De asemenea, a realizat lucrări de artă monumentală și de restaurare la clădiri importante din București și din țară. Operele sale se regăsesc în colecții publice și private din România, SUA, Germania, Franța, Italia, Canada și Marea Britanie.

Expoziția Gabriela și Ion Drăghici reprezintă o întâlnire cu două universuri artistice complementare, unite prin rigoare tehnică și sensibilitate creatoare. Diversitatea lucrărilor, bogăția tematică și dialogul între tradiție și modernitate conturează un demers artistic coerent și valoros, menit să ofere publicului sucevean o experiență estetică deosebită.

Muzeul Național al Bucovinei invită vizitatorii să descopere această expoziție în perioada 9 septembrie – 3 octombrie 2025, la Muzeul de Istorie din Suceava.