Accident cu trotinetă electrică în Gura Humorului: O adolescentă de 15 ani, rănită ușor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O adolescentă de 15 ani din Gura Humorului a fost rănită ușor marți, 2 septembrie 2025, în urma unui accident cu trotineta electrică, pe strada Sulina din localitate.

Incidentul, sesizat la ora 21:14 de camera de gardă a Spitalului Orășenesc Gura Humorului, a avut loc în jurul orei 21:00.

Conform primelor verificări efectuate de polițiști, tânăra, conducea imprudent trotineta electrică, a pierdut controlul direcției și a căzut pe carosabil.

În urma impactului, aceasta a suferit excoriații la genunchi și palme, fiind transportată la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru îngrijiri medicale.

Diagnosticul medicilor a confirmat leziuni corporale ușoare.

Poliția a întocmit un dosar penal pe numele adolescentei pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă (autoaccidentare).