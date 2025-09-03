Școlile din județul Suceava se pregătesc pentru anul școlar 2025-2026: ISJ Suceava prezintă stadiul autorizărilor și investițiilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul Școlar Județean Suceava a prezentat stadiul pregătirilor pentru anul școlar 2025-2026, punând accent pe autorizările sanitare și de securitate la incendiu, dotarea școlilor și proiectele de modernizare.

Conform raportului, 367 de unități școlare din județ dețin autorizație sanitară de funcționare (ASF), în timp ce 9 unități au fost autorizate recent. Totuși, unele școli întâmpină probleme din cauza lipsei apei potabile conforme, a neracordării la canalizare sau a întârzierilor în obținerea autorizațiilor. În ceea ce privește securitatea la incendiu, 127 de unități școlare au autorizație, în timp ce 84 nu îndeplinesc condițiile.

Dotări și modernizări

Județul Suceava se remarcă prin 108 proiecte aprobate pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, beneficiind 197 de școli. În 53 de unități administrativ-teritoriale (UAT), achizițiile și dotarea cu mobilier, echipamente și laboratoare SMART au fost finalizate. De asemenea, 35% dintre școli dispun de laboratoare de informatică dotate, iar 94,9% au mobilier școlar corespunzător. Aprovizionarea cu combustibil pentru încălzire este asigurată în proporție de 83,7%, însă doar 32% dintre unități au cabinete medicale sau contracte cu personal medical.

Lucrări de igienizare și investiții

Igienizarea spațiilor școlare a fost realizată în proporție de 84,3%, iar dezinfecția și dezinsecția în 80%. Investițiile și modernizările, incluzând proiecte PNDL, reabilitări termice și mansardări, sunt implementate în proporție de 30%, cu un stadiu al lucrărilor de 37,7%. În județ, 39 de clase au fost relocate din cauza lucrărilor, iar noi spații școlare au fost autorizate, printre care Grădinița Magică Rădăuți, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței și Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc.

Provocări și relocări

Mai multe școli se confruntă cu lucrări în derulare. De exemplu, Școala Gimnazială Dimitrie Gusti Fundu Moldovei este în reabilitare totală, elevii fiind relocați la Școala Traian Popovici Colacu. La Școala Gimnazială Ion Pintilie Măneuți, clasele funcționează în Căminul Cultural și într-un spațiu închiriat, iar Școala Gimnazială Miron Costin Suceava întâmpină întârzieri la lucrările de mansardare. Alte unități, precum Liceul Tehnologic Nicanor Moroșan Pârteștii de Jos sau Colegiul Tehnic Samoil Isopescu Suceava, au relocat clase sau activități practice din cauza reabilitărilor.

Unități școlare relocate

Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Straja – Cămin Cultural Straja

Școala Gimnazială Ion Pintilie Măneuți – Cămin Cultural Măneuți

GPN Nr. 3 Frumosu – GPP Șotronel Frumosu

Școala Primară Frumosu – Școala Gimnazială Ion Șuhane Frumosu; GPN Voinicel Deia

Școala Gimnazială Nr. 2 Horodnic de Sus – Comasarea Școlii Gimnaziale Nr. 2 cu Școala Gimnazială Nr. 3 Horodnic de Sus și redenumirea unității Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Horodnic de Sus, conf. HCL Horodnic de Sus, Nr. 69 din 14.11.2024

GPN Paltinu – Corpul de clădire 2 al Școlii Gimnaziale Paltinu

Școala Gimnazială Paltinu – Școala Gimnazială Vatra Moldoviței (școala coordonatoare)

Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului – Bazin Ariniș Gura Humorului

GPN Hurjuieni – GPN Gălănești

Școala Primară Hurjuieni – Școala Primară Gălănești

Liceul Tehnologic Nicanor Moroșan Pârteștii de Jos – Corpul A este în reabilitare, elevii sunt relocați în corpurile B și C (2 schimburi) și Școala Rodina (1 schimb).

GPN Deleni – Clădire primărie amenajată

Școala Primară Grigorești – Școala Gimnazială Siminicea

GPN Nr. 1 Cotârgași – GPN Nr. 2 Cotârgași

Școala Primară Boureni – Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului (25 de elevi de la structura Școala Primară Boureni (unitate afectată de un incendiu în anul 2021, cu toalete în curte) sunt relocați la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului. Elevii sunt repartizați în 2 formațiuni de studiu cu înv. simultan. Transportul se face local fiind gratuit pentru elevi)

Școala Gimnazială Nr. 3 Vicovu de Sus – Căminul Cultural Vicovu de Sus – Laura (clasele de gimnaziu, I, II); Pridvorul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului (clasele preg., III); Casa de adunare Plai din comunitatea rromă (clasele a IV-a)

Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus – Corpul C 01 în reabilitare. Cele 8 săli sunt distribuite: CAMPUS,C02,C03,C04,atelier CAMPUS

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni: Corpul C (acoperiș) în reabilitare etaj 1. Clasele vor fi distribuite la: Școala Primară nr.1. Dumbrăveni(4 clase), Școala Primară nr.2. Dumbrăveni(4 clase)-parterul corpului C al liceului și Centrul Cultural Dumbrăveni

GPN Licurici Vatra Dornei – Școala Postliceală Sanitară Țara de Sus Vatra Dornei

GPN Voievodeasa – Căminul Cultural Voievodeasa

GPN Dolhasca – Corp A, Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca – Grădinița cu program normal Dolhasca (Orele se vor desfășura în corpul A al liceului (toate clasele vor fi într-un schimb)

Grădinița cu program normal Dolhasca (Orele se vor desfășura în corpul A al liceului (toate clasele vor fi într-un schimb) Școala Gimnazială Slătioara – Școala Gimnazială Gemenea – învățământ gimnazial (Stulpicani)

GPN Botești – GPN Horodniceni

GPN Nr. 3 Frătăuții Noi – Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu Frătăuții Noi

Școala Gimnazială Calafindești – În incinta școlii, în săli de clasă din Sala de sport (2 clase), 2 clase la Afther School, 2 clase la GPN Calafindești, 6 clase gimnaziu rămân în școală. 3 clase vor face după amiază.

GPN Ioneasa – Școala Gimnazială Nigotești

GPN Movileni – Școala Gimnazială Nigotești

Școala Primară Lipoveni – Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei: elevii Șc. Primare Lipoveni mutați la Mitocu Dragomirnei;

Liceul Tehnologic Nicolai Nanu Broșteni – Clasele de liceu vor fi relocate în corpul A al liceului: corpul B (liceu) va intra în reabilitare.

Școala Gimnazială Bursuceni – se presupune că reabilitarea se va finaliza în luna decembrie 2025: clasa a VII-a (14 elevi) de la structura Șc. Gimnazială Bursuceni sunt relocați la Școala Gimnazială Corocăiești; clasele: (V – 10, VI – 12, VIII – 10) de la structura Șc. Gimnazială Bursuceni își desfășoară activitatea într-un alt corp de clădire al acestei structuri destinat învățământului primar.

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, în corpul A este în reabilitare, lucrările mai durează aproximativ 2 săptămâni (clasele a XI-a și a XII-a să facă orele on-line).

Structura Școala Gimnazială „Ion Pintilie” Măneuți (Școala Gimnazială Frătăuții Vechi) se află în proiect de reabilitare -Școli verzi. Elevii își vor desfășura programul în incinta Căminului Cultural Măneuți, în 2 schimburi, iar clasa I va funcționa la SC Saturn, Măneuți.

GPN 3 Frătăuții Noi vor funcționa în fosta cancelarie, laboratorul de informatică (Școala Centrală)

Școala Gimnazială nr.2 Marginea (reabilitare termică) relocată la Liceul Tehnologic Marginea

Școala Gimnazială Ion Aflorei Izvoarele Sucevei – Școala Primară Buc, Școala Primară Cununa, Școala Primară Ploscii și Școala Primară Salaș : toate funcționează în imobile proprietate personală și au WC în exterior

Școala Gimnazială „Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei – corpul de clădire de la Fundu Moldovei în reabilitare integrală. Toți elevii de primar și gimnaziu vor învăța la Școala Gimnazială „Traian Popovici” Colacu, 2 schimburi. Învățământul preșcolar rămâne la Fundu Moldovei în clădirea nouă.

Școala Gimnazială Bălcăuți – corpul de clădire de la Bălcăuți finalizat 95 %. Elevii de gimnaziu vor începe la parterul clădirii finalizat complet, învățământul primar varămâne în corpul vechi ( reabilitat și acesta ) și vor intra începând cu 15 octombrie în corpul nou reabilitat la etaj.

Acces la educație incluzivă

Pentru a asigura egalitatea de șanse, 30% dintre școli implementează programe sociale pentru elevii din categorii dezavantajate. Totodată, 92,5% dintre unități dispun de spații suficiente pentru desfășurarea optimă a activității educaționale, iar 3,5% beneficiază de clădiri noi sau extinse.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae Ciprian Anton, a subliniat importanța pregătirii corespunzătoare a unităților școlare pentru a oferi elevilor condiții optime de învățare. „Ne concentrăm pe finalizarea lucrărilor și dotarea școlilor, astfel încât anul școlar să înceapă în cele mai bune condiții”, a declarat acesta.