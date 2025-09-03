Teatrul „Matei Vișniec” Suceava simplifică procesul de închiriere a sălii de spectacole



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a anunțat că, începând de miercuri, toate cererile privind închirierea sălii de spectacole sau alte solicitări legate de activitatea instituției vor fi gestionate direct de conducerea teatrului.

Măsura are ca scop eficientizarea comunicării și procesării cererilor.

Astfel, solicitările nu se vor mai depune la Registratura Primăriei Municipiului Suceava, ci prin următoarele canale oficiale ale teatrului:

Telefon: +40 751 057 883

E-mail: [email protected]

Sediul teatrului: Strada Dragoș Vodă nr. 1, Suceava, cod poștal 720184

Persoanele care se vor prezenta la registratura Primăriei cu astfel de cereri vor fi redirecționate către Teatrul „Matei Vișniec”.

Reprezentanții instituției subliniază că această schimbare va facilita o comunicare mai rapidă și directă cu solicitanții

.„Mulțumim publicului și colaboratorilor pentru înțelegere și îi invităm să ne contacteze prin canalele oficiale pentru orice informații sau cereri”, a transmis conducerea teatrului.