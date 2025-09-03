Peste 8 milioane de euro pentru reabilitarea energetică a patru clădiri ale Consiliului Județean  Suceava între care și cea folosită de DNA Suceava



Consiliul Județean Suceava a depus patru proiecte în valoare totală de aproximativ 8,1 milioane de euro pentru reabilitarea energetică a unor clădiri publice din municipiul Suceava, finanțate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3 „Nord-Est – O regiune durabilă”.

Proiectele vizează Muzeul de Științele Naturii, clădirea administrativă de pe Aleea Ion Grămadă nr. 1-3, sediul Serviciului Teritorial al DNA de pe strada Vasile Bumbac nr. 14 și fostul Centru „Speranța” de pe strada Oituz nr. 15, utilizat temporar de mai multe direcții ale CJ Suceava.

„Prin proiectele depuse, ne propunem să anvelopăm clădirile, să modernizăm instalațiile și să schimbăm integral tâmplăria, să montăm panouri solare și fotovoltaice și să introducem sisteme moderne de încălzire și ventilare. Iar la finalul lucrărilor, să avem un consum semnificativ redus de energie, costuri mai mici de întreținere și un confort mult mai mare pentru toți cei care lucrează sau beneficiază de servicii în aceste spații. În același timp, ne vom alinia standardelor europene privind eficiența energetică și protecția mediului, folosind soluții moderne și sustenabile”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Detalii despre proiecte

Clădirea de pe strada Oituz nr. 15 (valoare: 10,7 milioane lei, durată: 26 luni) va beneficia de anvelopare termică, înlocuirea tâmplăriei, instalarea de panouri solare și fotovoltaice, pompe de căldură și un sistem inteligent de management energetic. Muzeul de Științele Naturii (valoare: 15 milioane lei, durată: 32 luni) va trece prin reabilitarea termică, refacerea șarpantei, modernizarea instalațiilor și amenajări interioare. Clădirea de pe Aleea Ion Grămadă nr. 1-3 (valoare: 6,9 milioane lei, durată: 30 luni) include izolarea termică, modernizarea sistemelor de încălzire, iluminat arhitectural și panouri fotovoltaice. Clădirea de pe strada Vasile Bumbac nr. 14 (valoare: 7,8 milioane lei, durată: 24 luni) va fi reabilitată similar, cu accent pe eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile.

Aceste inițiative vin în contextul în care două dintre clădiri sunt folosite temporar de CJ Suceava, după incendiul din 2021 care a afectat Palatul Administrativ, aflat în prezent în stadiu avansat de reabilitare.