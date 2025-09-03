Elevi de la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, experiență unică prin bursa MyWaY în București



Opt elevi suceveni, dintre care trei de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, au participat în perioada 25-29 august la un stagiu de practică în București, în cadrul programului de burse MyWaY, organizat de Fundația Dana Voiculescu pentru Solidaritate, în parteneriat cu EduMax Suceava și Egger România.

Elevii, selectați pentru a-și dezvolta competențele în domenii precum medicina, HoReCa și pedagogia, au avut ocazia să lucreze alături de profesioniști și să descopere cerințele reale ale profesiilor alese.

Cei trei elevi de la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” – Emanuela Olariu (clasa a X-a C, medicină), George-Valentin Mariuțac (clasa a X-a G, HoReCa) și Ioana-Daria Herdeș-Suceveanu (clasa a XII-a A, pedagogie) – au relatat experiențe care le-au marcat parcursul educațional.

Aceștia au participat la activități practice și la atelierele interactive din cadrul Career Camp MyWaY, beneficiind de interacțiuni cu specialiști și de o imersiune în mediul profesional.

„Am învățat să iau tensiunea, am observat vaccinări și am asistat la consultații la Spitalul Grigore Alexandrescu. A fost o experiență fascinantă, care mi-a dat curaj să-mi urmez visul de a deveni medic”, a povestit Emanuela Olariu.

George-Valentin Mariuțac, care a gătit la Maison des Crêpes, a subliniat atmosfera caldă și spiritul de echipă: „Am plecat din București cu amintiri și prietenii care mă vor însoți mereu”.

La rândul său, Ioana-Daria Herdeș-Suceveanu a descoperit culisele pregătirii anului școlar la Școala Italiană Aldo Moro, confirmându-și vocația pentru pedagogie: „MyWaY mi-a deschis uși către prietenii și către mine însămi”.Parteneriatul a fost facilitat de profesoara Elena-Manuela David de la Colegiul Național „Petru Rareș”, care a propus colaborarea directorilor colegiului rădăuțean, Adrian-Nicolae Puiu și Luminița-Mirela Lăzărescu.

Programul MyWaY a oferit elevilor nu doar oportunități practice, ci și motivația de a-și construi o carieră solidă în domeniile alese, consolidând legătura dintre educație și piața muncii.