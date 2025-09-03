Lucrări de modernizare pe DN 17A: Asfalt nou și sens giratoriu pentru siguranța traficului în județul Suceava



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a efectuat o inspecție în noaptea de 2 spre 3 septembrie pe DN 17A, între Marginea și centura municipiului Rădăuți, pentru a verifica stadiul lucrărilor de modernizare a unui tronson de peste șase kilometri.

Conform comunicatului său, asfaltarea se realizează exclusiv pe timp de noapte, pentru a minimiza impactul asupra traficului.

Proiectul include turnarea unui covor asfaltic de tip MAS 16, cu o grosime de aproximativ 6 cm, și reamenajarea sensului giratoriu din intersecția DN 17A cu DN 2E, o zonă cunoscută pentru accidentele rutiere frecvente.

„Am discutat cu directorul SDN Suceava, Romeo Caciuc, și cu reprezentantul constructorului, care m-au asigurat că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestei săptămâni”, a declarat Șoldan.

Tot în timpul vizitei, președintele CJ Suceava s-a întâlnit cu primarul comunei Horodnic de Sus, Valentin Luță, pentru a discuta despre amenajarea unui nou sens giratoriu în intersecția DN 17A cu drumul comunal 45 Horodnic de Sus, o altă zonă predispusă la accidente.

Proiectul, inițiat de primar, a fost întârziat de proceduri birocratice, dar Șoldan a promis sprijin pentru finalizarea acestuia în următoarele săptămâni.

„ Modernizarea drumurilor din județ nu înseamnă doar asfalt nou, ci și siguranță în trafic. Vreau să reducem, pe cât posibil, riscurile de accidente rutiere, mai ales că, de ani buni, județul nostru este, din păcate, pe primele locuri în țară la acest capitol”, a subliniat Gheorghe Șoldan.