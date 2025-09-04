Deputatul PNL Ioan Balan susține continuarea lucrărilor la autostrăzile Moldovei: Conexiunea Bucovinei cu Europa și Capitala este esențială



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a susținut o declarație politică în Camera Deputaților, subliniind importanța continuării lucrărilor la autostrăzile A7 și A8, considerate strategice pentru dezvoltarea Moldovei și conectarea Bucovinei cu Bucureștiul și Europa.

În contextul unei crize financiare acute, cu un deficit bugetar semnificativ și împrumuturi care acoperă o treime din cheltuielile statului, Balan a avertizat asupra riscului tăierii investițiilor publice, o practică frecventă în trecut care a întârziat modernizarea infrastructurii.

„Oricine citește foaia de sinteză a execuției bugetului de stat pentru anul 2025 poate să constate că, la fiecare 3 lei cheltuiți în țara noastră, 1 leu vine din împrumuturi, pentru care se plătesc dobânzi de zeci de miliarde de lei. Este o situație care nu are cum să mai fie tolerată, iar implementarea unor reforme structurale nu mai poate fi amânată. Este dureros, însă, este necesar”, a spus Balan.

El a reamintit că țara a mai traversat asemenea perioade dificile și atunci guvernele au sacrificat de fiecare dată investițiile publice – cele mai ușor de tăiat din buget, fără să înceapă reforme serioase și fără să elimine cauzele deficitelor bugetare mari.

„Autostrăzile, căile ferate, utilitățile, școlile și spitalele au fost mereu victimele reducerii volumului investițiilor și sursa principală de nemulțumire a populației că România nu se dezvoltă și nu ține pasul cu Europa Occidentală”, a spus Ioan Balan.

Parlamentarul a salutat în context angajamentul Guvernului Bolojan de a duce mai departe cu toată energia proiectele autostrăzilor A7 și A8.

Balan a exprimat satisfacția față de determinarea actualului guvern de a prioritiza aceste proiecte, în ciuda obstacolelor economice, și și-a manifestat încrederea că, până la finalul anului, vor fi identificate soluții de finanțare și pentru alte investiții mai mici, esențiale pentru relansarea economică a României.

„De Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii depinde dezvoltarea întregii regiuni, iar Bucovina merită o infrastructură modernă,” a adăugat acesta.

Deputatul a concluzionat reafirmând rolul PNL în modernizarea țării și necesitatea reformelor structurale pentru a evita perpetuarea deficitelor bugetare.

„Investițiile publice sunt cheia revenirii economice pe termen mediu și lung,” a spus Balan.