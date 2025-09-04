Bogdan Șoldănescu, după amicalul cu Motor Zaporoje: Un test util, un pas înainte pentru CSU Suceava



Echipa de handbal masculin CSU Suceava a disputat un meci de pregătire împotriva formației ucrainene Motor Zaporoje, un test considerat valoros de antrenorul Bogdan Șoldănescu. Partida a oferit ocazia unei evaluări a progresului echipei înaintea debutului în noul sezon al Ligii Naționale, împotriva echipei Minaur Baia Mare.

„A fost un test foarte util. Am întâlnit o echipă diferită de cele din campionatul românesc, cu un stil de joc bazat pe alergare și tranziție rapidă. Deși nu au excelat la șuturile de la distanță, ne-au pus la încercare printr-un ritm susținut, exact ce ne doream de la acest amical,” a declarat Șoldănescu.

Antrenorul a subliniat că jocul echipei a arătat progrese față de turneele anterioare, fiind optimist pentru primul meci oficial.

Cu toate acestea, situația lotului rămâne complicată din cauza accidentărilor.

Adi Tîrziortu, aflat în recuperare după o accidentare la genunchi, va relua treptat antrenamentele, în timp ce Claudiu Lazurcă și Nuțu Bruj sunt incerți pentru următoarele partide, cu acesta din urmă așteptând rezultatele unui ecograf.

De asemenea, Cătălin Zarițchi și Codrin Radu vor lipsi cel puțin o lună.

„S-ar putea să jucăm în formula de astăzi la primul meci de acasă,” a precizat antrenorul.

Privind spre noul sezon, Șoldănescu recunoaște dificultățile generate de întărirea unor adversari precum Timișoara și Vaslui, dar rămâne încrezător în spiritul de echipă al sucevenilor.

„Pentru noul sezon ne propunem, ca de obicei, să terminăm pe un loc cât mai bun. Va fi însă dificil, pentru că toate cele trei echipe care s-au retras sau au dispărut în această vară au fost sub noi în clasament. Timișoara pare că s-a întărit destul de mult, atât ca lot, cât și pe banca tehnică, iar Vasluiul la fel, a făcut numeroase transferuri. Credem însă în șansa noastră și în ideea noastră de unitate, de grup și de vestiar. Așa cum s-a văzut și la acest meci amical, cred că vom arăta pe tot parcursul sezonului la fel: să ne dăruim meci de meci și să luptăm cât mai mult, chiar dacă adversarii vor fi, de multe ori, mai bine cotați decât noi”, a declarat antrenorul Bogdan Șoldănescu.