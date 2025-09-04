Gheorghe Șoldan anunță progrese importante pe DJ 174C Panaci – Bilbor: Primul strat de asfalt turnat, patru serpentine finalizate



Modernizarea drumului județean DJ 174C, Panaci – Bilbor, unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din județul Suceava, avansează semnificativ, a anunțat, joi, președintele CJ Suceava.

Astfel, după reluarea lucrărilor în luna mai 2025, primul strat de asfalt a fost turnat recent pe un kilometru din cei 3,66 km ai traseului, iar patru din cele șase serpentine spectaculoase ale drumului au fost finalizate, a anunțat Gheorghe Șoldan.

Proiectul, care va scurta cu aproximativ 92 de kilometri distanța dintre Vatra Dornei și Toplița, prin Pasul Bilbor, față de traseul actual via Bistrița (154 km), a întâmpinat numeroase provocări.

Lucrările, demarate în urmă cu trei ani, au fost suspendate de trei ori, totalizând 472 de zile, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din perioada noiembrie – mai, specifice zonei montane din extremitatea nordică a Munților Bistriței.

El a spus că înțelege aceste piedici, dar crede că în restul anului, în cele câteva luni în care se poate lucra, nu există nicio scuză pentru lipsa de mobilizare.

„Vorbim de un drum nou, construit pe un versant împădurit, cu acces doar dintr-o direcție, ceea ce limitează posibilitatea lucrului pe mai multe fronturi,” a explicat Șoldan.

Cu toate acestea, ritmul lucrărilor trebuie accelerat pentru a respecta termenul de finalizare stabilit pentru sfârșitul anului 2026.

„Am discutat cu constructorul și am transmis clar că nu există scuze pentru lipsa de mobilizare în lunile favorabile lucrului. Graficul asumat prin contract trebuie respectat,” a subliniat Șoldan.

Finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), proiectul are o valoare de aproximativ 41 de milioane de lei, din care 6,5 milioane de lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Suceava.

La finalizare, DJ 174C va deveni o rută strategică între județele Suceava și Harghita, cu un impact major asupra dezvoltării turistice și economice a regiunii.

Următorul pas în proiect vizează demararea lucrărilor la ultimele două serpentine, programate în perioada imediat următoare, pentru a menține progresul spre finalizarea acestui drum vital.