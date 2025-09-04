Doi adolescenți reținuți pentru furtul a două scutere în comuna Marginea



Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Marginea au finalizat cercetările privind un furt calificat comis în noaptea de 28/29 august 2025, în comuna Marginea.

Astfel, în urma sesizării, s-a constatat că persoane necunoscute au pătruns în curtea unei locuințe din localitate, de unde au sustras două scutere, mărci Piaggio și Huatian, cauzând un prejudiciu estimat la 1400 de euro.

În urma investigațiilor și verificărilor efectuate pe raza comunelor Voitinel, Marginea, Volovăț și Vicovu de Jos, polițiștii au identificat cele două scutere sustrase.

Primul scuter, marca Piaggio, a fost găsit în posesia unui minor de 17 ani din comuna Voitinel, iar cel de-al doilea, marca Huatian, a fost recuperat din comuna Volovăț, de la o altă persoană care îl obținuse printr-un schimb cu un alt minor de 16 ani din Voitinel.

Ambele scutere au fost ridicate și returnate proprietarului.

Cercetările au stabilit că autorii furtului sunt cei doi minori din Voitinel, care au pătruns în curtea victimei în noaptea respectivă și au sustras scuterele.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, prin ordonanțele organului de cercetare penală al poliției judiciare din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, fiind acuzați de săvârșirea infracțiunii de „furt calificat”.

Cei doi suspecți au fost escortați și introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, iar urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.