Picnic comunitar pentru tinerii suceveni duminica aceasta pe Calea Burdujeni

Pe 7 septembrie 2025, între orele 17:00-20:00, Calea Burdujeni din Suceava se va închide pentru mașini și se va deschide pentru civism în cadrul evenimentului Back2Civic – Picnic Comunitar, o zi plină de ateliere pentru tinerii suceveni.

Picnic în vecinătate

Evenimentul aduce împreună locuitori și organizații non-guvernamentale pentru a crea un model replicabil de activare comunitară prin cultură și educație civică. Sucevenii vor avea ocazia să descopere cum se pot implica în îngrijirea orașului și să cunoască ong-urile locale care lucrează deja la acest lucru. Masa comunitară prinde viață atât prin gustările aduse, cât și prin gustările vecinilor: localnicii sunt invitați să aducă propriile lor gustări de peste vară, fie că vorbim de zacuscă, salată de vinete sau fructe din grădină. Mâncatul împreună, grădinăritul și întâlnirile în spațiul public au darul de a naște dialoguri normale despre cartierele în care trăim.

Inițiativa face parte din cadrul programului național Civicult, care își propune să demonstreze puterea spațiilor urbane recuperate pentru comunitate și să stimuleze implicarea civică în Suceava. Lidera Civicult Suceava, Miruna Poamăneagră, are 18 ani, este elevă și promotoare a oportunităților europene pentru tineri. A coordonat proiecte Erasmus+ și conduce organizația Hope4Humanity. Vrea să ofere tinerilor instrumente concrete pentru orientare vocațională și implicare civică:

„Prin Back2Civic dorim să arătăm că străzile noastre pot fi mai mult decât simple coridoare de trafic – pot deveni spații de întâlnire, învățare și construire a unei comunități mai solidare, mai implicate.” a declarat Miruna Poamăneagră.

Programul străzii deschise

7 septembrie 2025, 17:00-20:00

Calea Burdujeni 5, Suceava (strada închisă traficului auto)

Intrarea este liberă pentru toate activitățile.

● Ateliere de grădinărit urban – plantare în ghivece biodegradabile pentru dezvoltarea grădinilor urbane sustenabile

● Inițiative educaționale – colectă de cărți și ateliere de storytelling și ilustrații pentru promovarea lecturii în comunitate

● Programe educative – demonstrații interactive oferite de Fundația Asys

● Arte vizuale participative – crearea unui șotron civic și desene stradale realizate de elevii școlilor de arte locale

● Networking comunitar – întâlniri cu reprezentanții ONG-urilor locale pentru informare despre oportunități de implicare

● Conversații Jucăușe – un joc creat de asociația EduMAX despre comunicarea între

Civicult este un program al Asociației Forum Apulum care promovează implicarea civică prin cultură, educație și activare comunitară. De-a lungul timpului, Civicult a organizat sute de ateliere, campanii, dezbateri și proiecte în comunități din toată țara, contribuind la formarea unei noi generații de cetățeni implicați.