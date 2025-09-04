Sucevean arestat provizoriu pentru furt calificat în Germania în baza unui mandat european de arestare



Un bărbat în vârstă de 36 de ani, domiciliat în comuna Pătrăuți, județul Suceava, a fost depus pe 3 septembrie 2025 în Centrul de Reținere și Arest Preventiv (C.R.A.P.) al IPJ Bistrița-Năsăud, în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania.

Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

Pe 3 septembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 13 Bălcăuți l-au identificat pe bărbat la o adresă din satul Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, unde locuia fără forme legale.

Ulterior, acesta a fost preluat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale (SIC) al IPJ Suceava și prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

În urma audierilor, s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, în vederea executării mandatului european de arestare.

În aceeași zi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel a formulat o propunere de arestare provizorie, iar Curtea de Apel Suceava a emis un mandat de arestare provizorie pentru o perioadă de 15 zile, în intervalul 3-17 septembrie 2025.

Bărbatul a fost escortat și depus în C.R.A.P. al IPJ Bistrița-Năsăud, urmând ca autoritățile să continue procedurile legale în vederea predării către autoritățile germane.