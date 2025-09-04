Ordin de protecție provizoriu emis în Vicovu de Sus după o ceartă între soți



La data de 3 septembrie 2025, ora 08:53, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au fost sesizați prin apel la SNUAU 112 de o femeie în vârstă de 69 de ani din localitate, care a reclamat că soțul său, în vârstă de 72 de ani, provoacă scandal la domiciliu.

Aceasta a menționat că, în trecut, împotriva soțului său a mai fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Conform cercetărilor efectuate, în dimineața zilei de 3 septembrie, în jurul orei 08:50, între cei doi soți a avut loc un conflict.

Bărbatul a transportat mai multe bunuri (pături, o butelie, un aspirator) din locuință în autoturismul personal, un Opel Meriva, parcat în curte, declarând că intenționează să se deplaseze la o stație ITP din localitate.

Femeia, bănuind că soțul său intenționează să mute bunurile la o altă proprietate din comuna Horodnic de Sus, i-a cerut să descarce obiectele din mașină.

În urma discuțiilor contradictorii, femeia i-a luat cheile autoturismului, moment în care bărbatul a împins-o, determinând-o să apeleze la 112 pentru intervenția poliției.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, constatând un risc iminent asupra vieții și integrității corporale a femeii.

Aceasta a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, dar a refuzat purtarea unui sistem de supraveghere electronic.

Astfel, a fost emis ordinul de protecție provizoriu împotriva bărbatului, pentru o perioadă de 5 zile. Acesta a declarat că, pe durata ordinului, va locui la o altă proprietate personală din comuna Horodnic de Sus.