Sfințirea primului paraclis al Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din cartierul Stejari cu participarea PS Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Marți, 9 septembrie 2025, comunitatea Parohiei „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din cartierul sucevean Stejari va marca un moment istoric prin sfințirea primului său locaș de cult, un paraclis închinat Sfântului Mare Mucenic Mina, cunoscut ca grabnic ajutător al celor nedreptățiți.

Evenimentul, rod al credinței și generozității enoriașilor, va începe la ora 08:00 și va fi oficiat de Preasfințitul Părinte Damaschin Doneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic.

În cadrul slujbei de sfințire, va avea loc și instalarea primului preot paroh al comunității, care a coordonat ridicarea paraclisului și va continua să păstorească enoriașii din Stejari, îndrumându-i pe calea credinței.

După ceremonia de târnosire, Preasfințitul Damaschin va săvârși Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi, eveniment la care sunt așteptați numeroși credincioși din zonă și reprezentanți ai comunității locale.

Paraclisul reprezintă un pas esențial pentru parohie, oferind enoriașilor un spațiu dedicat rugăciunii și comuniunii spirituale până la finalizarea viitoarei biserici mari.

Un moment unic al slujbei de sfințire va fi posibilitatea ca toți cei prezenți să intre în Sfântul Altar pentru a se închina și a săruta Sfânta Masă, o ocazie rară, permisă doar în timpul acestui ritual, ca semn de împărtășire din sfințenia locului.

Parohia invită toți credincioșii din Suceava și din alte județe să participe la acest eveniment duhovnicesc, pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Mina.