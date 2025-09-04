Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă construcția caselor pentru familiile sinistrate din zona Broșteni



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, intensifică lucrările de construcție a locuințelor destinate familiilor din zona Broșteni, care și-au pierdut casele și bunurile în urma inundațiilor devastatoare din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025.

Lucrările de construcție, demarate în a doua jumătate a lunii august după evaluarea riscurilor și obținerea documentelor de urbanism necesare, avansează rapid.

O parte dintre cele cel puțin cinci case promise sunt deja acoperite sau în curs de montare a acoperișului.

Echipele de constructori, coordonate de reprezentanți ai protopopiatelor eparhiei, precum Protoieria Fălticeni, și de stareți ai mănăstirilor din zonă, cum ar fi Mănăstirea Peștele Cotârgași, lucrează intens pentru a oferi cât mai curând beneficiarilor un cămin primitor, care să le aline suferința cauzată de viituri.

Campania umanitară inițiată de Arhiepiscopie include, pe lângă sprijinul material și duhovnicesc, construirea de locuințe în locuri sigure, respectând toate normele legale, și reabilitarea altor case afectate.

„Acțiunea se desfășoară responsabil, legal și cu grijă pentru siguranța viitorilor locatari,” au transmis reprezentanții eparhiei.

Cei care doresc să contribuie la această inițiativă pot dona în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca: Banca Comercială Română – Sucursala Suceava

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați

Arhiepiscopia îndeamnă toți credincioșii și oamenii de bine să se alăture acestui proiect, contribuind la refacerea unui „acasă” pentru cei afectați de calamități.