Ședință de pregătire pentru anul școlar 2025-2026, organizată de Prefectura Suceava

Instituția Prefectului – Județul Suceava a găzduit joi, 4 septembrie 2025, o videoconferință convocată de Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, dedicată pregătirii debutului anului școlar 2025-2026, care va începe luni, 8 septembrie.

La întâlnire au participat prefectul și subprefecții județului Suceava, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, directorii și inspectorii șefi ai structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și reprezentanți ai instituțiilor partenere semnatare ale Planului Național Comun de Acțiune pentru siguranța școlară.

Discuțiile s-au axat pe măsurile luate pentru a asigura o bună desfășurare a anului școlar, printre care: finalizarea lucrărilor de igienizare, dezinsecție și dezinfecție în școli; relocarea temporară a unor grădinițe și școli aflate în reabilitare, pentru a evita întreruperea activității educaționale; asigurarea transportului școlar și găsirea soluțiilor pentru înlocuirea microbuzelor uzate sau insuficiente; dotarea unităților de învățământ cu mobilier, echipamente informatice și materiale educaționale; pregătirea stocurilor de combustibil pentru sezonul rece și asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor; precum și monitorizarea investițiilor și modernizărilor în școli.

Reprezentanții prezenți au subliniat importanța eforturilor comune ale instituțiilor pentru a garanta un start fără probleme al procesului educațional, astfel încât elevii din județul Suceava să beneficieze de un mediu de învățare sigur, modern și propice dezvoltării.Instituția Prefectului – Județul Suceava reiterează angajamentul pentru o colaborare interinstituțională strânsă, menită să asigure condiții optime de învățare, siguranță și egalitate de șanse pentru toți elevii, încă din prima zi a noului an școlar.