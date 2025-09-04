Primăria Suceava a început întâlniri cu asociațiile de proprietari pentru un oraș mai frumos și mai curat



Primăria Municipiului Suceava a început, joi, 4 septembrie 2025, o serie de întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, cu scopul de a consolida colaborarea dintre cetățeni, asociații și administrația locală.

Obiectivul principal al acestui demers este crearea unui parteneriat solid pentru a transforma Suceava într-un oraș mai curat, mai frumos și cu o calitate a vieții îmbunătățită pentru toți locuitorii, a arătat Primăria Suceava.

Prima întâlnire, desfășurată astăzi cu reprezentanții celor 11 asociații de proprietari din cartierul Obcini, a evidențiat exemple de bune practici, punând accent pe inițiativele sucevenilor care se implică activ în amenajarea și întreținerea spațiilor comune dintre blocuri.

„Acest demers nu este despre constrângeri sau amenzi, ci despre responsabilitate, implicare și dorința de a trăi într-un oraș mai frumos, alături de oameni cărora le pasă de comunitate,” au transmis reprezentanții Primăriei.

Întâlnirile vor continua în zilele următoare cu reprezentanții asociațiilor de proprietari din toate cartierele municipiului, pentru a extinde această inițiativă la nivelul întregului oraș.

Primăria Suceava subliniază importanța implicării cetățenilor în acest parteneriat, care are ca scop transformarea Sucevei într-un loc mai bun pentru toți locuitorii săi.