Cinci persoane reținute și alte trei plasate sub control judiciar după percheziții care au avut loc în mai multe județe, inclusiv Suceava într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 96 milioane de lei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus, în data de 4 septembrie 2025, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a cinci persoane, administratori sau reprezentanți ai unor societăți comerciale, pentru evaziune fiscală în formă continuată, în calitate de autori și/sau complici.

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de o inspectoare superioară din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, acuzată de complicitate la evaziune fiscală, și alte două persoane fizice, pentru aceeași infracțiune.

Potrivit ordonanțelor procurorilor, între 2021 și ianuarie 2025, cele 11 societăți comerciale implicate ar fi orchestrat o schemă complexă de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme de lux second-hand, achiziționate din țări ale Uniunii Europene.

Scopul a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, generând un prejudiciu estimat la 96.131.255 lei. Schema a implicat operațiuni fictive, documente justificative false și circuite de tranzacționare de tip „carusel”, prin interpunerea unor societăți de tip „bidon” care simulau achiziții intracomunitare în regim de taxare inversă.

Astfel, societățile beneficiare reale deduceau TVA și înregistrau cheltuieli fictive, plătind sume minime către stat pentru a simula o activitate profitabilă.

Un aspect notabil al schemei a fost transferul sumelor aferente facturilor către firmele „bidon”, urmat de plăți parțiale către furnizorii externi, diferența fiind retrasă în numerar și împărțită între cei implicați.

Inspectoarea din Iași ar fi ignorat neregulile constatate în timpul verificărilor, contribuind la ascunderea fraudelor.

În perioada august-decembrie 2024, unul dintre inculpați, împreună cu alții, ar fi procurat fără documente justificative stocuri de rebuturi de piele și încălțăminte de calitate îndoielnică, transportate ulterior în Spania pentru a crea aparența unor operațiuni reale din anii precedenți, evitând astfel controalele fiscale.

Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) evaluate la 31 de milioane de lei, peste 50 de autoturisme de lux și sume de bani găsite la percheziții: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline.

Cei cinci inculpați reținuți sunt prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.