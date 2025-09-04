VIDEO//Trafic blocat temporar pe DN 17 în zona Ilișești după ce un autoturism a luat foc



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un autoturism a ars, joi seara, într-un incendiu produs pe DN 17 în zona Ilișești.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Suceava cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Traficul rutier momentan este blocat pe ambele sensuri pentru desfășurarea acțiunilor de intervenție, a precizat sursa citată.

În autoturism se aflau doi tineri care s-au autoevacuat și nu necesită îngrijiri medicale.