Gheorghe Șoldan despre marele proiect de solidaritate de la Broșteni: Case noi se ridică în locul celor distruse de inundații

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a vizitat joi, 4 septembrie 2025, zona Neagra din orașul Broșteni, grav afectată de inundațiile din noaptea de 27 spre 28 iulie.

Alături de vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu, și primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, acesta a constatat progresele realizate în reconstrucția caselor pentru sinistrați.

„Aici este un adevărat șantier în aer liber,” a declarat Gheorghe Șoldan, subliniind amploarea lucrărilor.

În cadrul vizitei, președintele CJ Suceava s-a întâlnit cu zeci de persoane implicate în proiect: de la localnici care încep să zâmbească văzând conturându-se noile lor locuințe, la echipe de muncitori veniți din diverse comunități, primari, reprezentanți ai firmelor, ONG-urilor, asociațiilor și cultelor religioase.

„Nu e vorba despre politică, partide sau confesiuni. Este despre oameni care pun umărul împreună pentru a-i ajuta pe sinistrați să treacă mai ușor și mai repede peste nenorocirea care i-a lovit,” a afirmat Șoldan, evidențiind solidaritatea impresionantă dintre oameni, comunități și județe.

Deși perioada cea mai dificilă a trecut, președintele CJ a recunoscut că mai sunt multe de realizat în zonă.

„Mai sunt multe de rezolvat, știu, dar pas cu pas le vom face pe toate,” a adăugat acesta, mulțumind tuturor celor implicați pentru exemplul de unitate și sprijin.

Lucrările de reconstrucție continuă cu sprijinul autorităților locale, al comunităților și al organizațiilor implicate, pentru a reda sinistraților din Broșteni un cămin și speranța unui nou început.