Motor Zaporoje câștigă amicalul cu CSU Suceava II, scor 47–32

Echipa campioană a Ucrainei, Motor Zaporoje, a disputat joi, 4 septembrie, un meci amical în sala „Dumitru Bernicu” din Suceava, împotriva formației secunde a CSU Suceava, antrenată de Vasile Boca.

Oaspeții s-au impus clar cu scorul de 47–32, după ce la pauză conduceau cu 23–13.

Partida a urmat victoriei de miercuri a primei echipe a CSU Suceava, care a învins Motor Zaporoje cu 36–27.

Lotul CSU Suceava II i-a inclus pe Răzvan Rîpă, Adrian Mircea, Florin Sîrghie, Bogdan Niculaie, Ianis Chiruț, Luca Cazac, Adrian Condrea, Radu Alexandru, Andrei Marcu, Daniel Popovici, Nicolas Zapodianu, Alexandru Țivichi, Iulian Lupu, Cosmin Lupu, Alexandru Focșăneanu și Sebastian Bazga, sub îndrumarea antrenorului Vasile Boca.

Acest meci a reprezentat o ultimă verificare pentru CSU Suceava II înainte de startul sezonului în Divizia A, programat pe 13 septembrie, când echipa va debuta în deplasare împotriva formației CSM Odorheiu Secuiesc.