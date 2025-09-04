Accident rutier grav în Horodnic de Jos: Trei persoane implicate, una în stare de inconștiență



Un accident rutier s-a produs joi seară, 4 septembrie 2025, pe raza localității Horodnic de Jos implicând două autovehicule.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.



În eveniment sunt implicate trei persoane. Una dintre acestea, aflată în stare de inconștiență, este încarcerată, iar echipajele de intervenție lucrează pentru extragerea sa.

Celelalte două persoane sunt conștiente și primesc asistență medicală și paramedicală la fața locului.

Persoana încarcerată a fost extrasă de către echipajul pentru descarcerare și predată echipajelor medicale pentru aplicarea manevrelor de resuscitare.