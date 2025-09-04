Accident rutier în Horodnic de Jos: O persoană decedată, alte două transportate la spital



În urma accidentului rutier produs în seara zilei de 4 septembrie 2025, pe raza localității Horodnic de Jos, autoritățile au oferit noi informații. Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, persoana încarcerată, un bărbat aflat în stare de inconștiență, nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia la fața locului.

Celelalte două persoane implicate în accident, care erau conștiente și au primit asistență medicală inițială, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, împreună cu echipajele SAJ, au intervenit prompt la locul accidentului, însă eforturile de salvare a victimei încarcerate nu au avut succes. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale evenimentului rutier.