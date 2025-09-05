Avarie în rețeaua de apă potabilă din Suceava: Zeci de străzi afectate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Locuitorii din mai multe zone ale municipiului Suceava se vor confrunta vineri cu o întrerupere a furnizării apei potabile, din cauza unei avarii accidentale survenite în rețeaua de distribuție.

Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Suceava, în colaborare cu ACET S.A. Suceava, care estimează că reluarea alimentării cu apă va avea loc în jurul orei 15:00.

Începând cu ora 08:00, zeci de străzi din oraș rămân fără apă la robinete. Zonele afectate includ strada Gheorghe Doja (între intersecțiile cu str. Grigore Alexandru Ghica și str. Mitocelului), precum și străzile Grigore Alexandru Ghica, Depoului, Stadionului, 28 Noiembrie, Micșunelelor, Eraclie Porumbescu, Lipoveni, Livezilor, Zefirului, Vasile Lupu, Barbu Delavrancea, Gheorghe Ștefan, Mitocului, fundătura Mitocului, Biruinței, Aron Pumnul, Muncitorului, Bernard Andrei, C-tin Moraru, Epamimonda Bucevschi, Grigore Cobălcescu, Emil Racoviță, Alexandru Vlahuță, Barbu Lăzăreanu, Slt. Turturică, Câmpului, Decebal, Dragomirna, Plaiului, Ghiocelului, Mitocelului, Pictor Romeo Calancea, Pictor Dumitru Dacian, aleea Dumbrăvii, Eugen Lovinescu, Tudor Vianu, Ionel Teodoreanu, Nicolae Istrate, Fagului, Petre Țuțea și Anton Holban.

Începând cu ora 08:30, furnizarea apei potabile a fost întreruptă, iar reluarea acesteia este estimată pentru ora 15:00 fiind afectate de întrerupere includ străzile Lazăr Vicol, Zorilor (inclusiv punctul termic George Enescu 2), Alexandru Cel Bun și Ștefan Dracinschi. Autoritățile lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a defecțiunii, însă nu au fost oferite detalii suplimentare privind cauzele avariei.

Reprezentanții ACET S.A. Suceava lucrează pentru remedierea avariei, însă autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre cauzele acesteia. Primăria Suceava și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și a mulțumit cetățenilor pentru înțelegere.